Motorista abandona Mercedes de R$ 2 mi após bater em carro e postes no PR

Dono da Mercedes e motorista do HB20 serão ouvidos pela polícia. O intuito da Polícia Civil é saber se o dono do veículo era quem dirigia o carro no momento do acidente, informou o delegado Edgar Santana ao UOL.

Energia foi momentaneamente desligada para reparo aos postes. Ao todo, 280 residências foram afetadas pelo desligamento, que ocorreu na tarde do domingo, informou a Copel em nota.

Dinâmica dos fatos ainda não foi estabelecida pela polícia. O caso segue em investigação pela Delegacia de Delitos de Trânsito da capital.

A Mercedes-benz G63 ano 2023 simula um jeep militar e é considerada uma SUV de luxo pela fabricante. A versão mais atual do veículo varia entre R$ 1,9 milhão e R$ 2,5 milhões, de acordo com a tabela Fipe.