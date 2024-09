Navio de carga a caminho de Noronha naufraga; 5 tripulantes são procurados

Quatro tripulantes foram resgatados. Eles têm bom estado de saúde e foram salvos por um navio rebocador que estava próximo ao local do naufrágio, informou a Marinha do Brasil nessa segunda-feira (16).

Cinco tripulantes seguem desaparecidos. Segundo a Marinha, a operação de busca por eles é coordenada pela estrutura do Salvamar Nordeste e uma aeronave da Força Aérea Brasileira presta apoio às embarcações.