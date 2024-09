Funcionários ficam sem salário após calote de terceirizadas em fóruns de SP

Outro Lado

O contrato de prestação de serviço se encontra ativo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual a empresa realiza mensalmente o pagamento dos salários e benefícios para seus empregados. Havia visto, ainda que o Tribunal de Justiça possui uma conta caucionado, no "Banco do Brasil" que retém mês a mês a porcentagem de 15,39%, do valor total da fatura mensal do contrato, sendo este mais que suficiente para pagamento das obrigações trabalhista caso venha ser necessário, além do próprio seguro garantia a esses eventuais casos.

Lógica Segurança e Vigilância, em nota

Tendo em vista que o contrato de prestação de serviço se encontra encerrado com o Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo, que por sua vez se responsabilizou em realizar o pagamento direto na conta dos empregados, descontando estes dos valores da nota fiscal que a empresa tem a receber, haja vista ainda que, não obstante, a empresa ainda possui um saldo remanescente há receber do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Haja visto, ainda que o Tribunal de Justiça possui uma conta caucionado, no "Banco do Brasil" que retém mês a mês a porcentagem de 15,39% do valor total da fatura mensal do contrato, sendo este mais que suficiente para pagamento das obrigações trabalhistas caso venha ser necessário, além do próprio seguro garantia a esses eventuais.

Açoforte Segurança, em nota