'Fui à delegacia fazer um BO e descobri que estava há 11 anos desaparecida'

"Se a pessoa comparecer à delegacia ou ao Conselho Tutelar e informar que apareceu, o nome dela é retirado do sistema e ela recebe uma cópia do documento informando isso", explica.

Pode ser que, em 2008, algum funcionário autônomo ou auxiliar administrativo tenha cometido um engano, mas não acredito que tenha acontecido. A possibilidade de a família ter informado e o documento ter se perdido por qualquer outro motivo é pequena.

Iara Dechiche, da Delegacia de Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Paraná

Cadastro atualizado é essencial

A delegada destaca que é fundamental informar à polícia quando a pessoa é encontrada, para que o banco de dados seja atualizado.

"Se a pessoa não puder comparecer na delegacia, essa declaração de reaparecimento pode ser feita por um familiar ou representante legal, levando documentos e cópia do BO com a queixa do desaparecimento, para que a polícia possa dar baixa no sistema de forma correta."

Ela também explica que a retirada do nome do sistema é importante para que a pessoa não tenha problemas na hora de renovar ou tirar documentos.