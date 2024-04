Poeira do deserto do Saara deixa céu de Atenas laranja

Incêndios florestais também foram registrados. Pelo menos 25 focos de incêndio "fora de época" na região sul do país foram registrados na terça-feira (23), segundo a Al Jazeera. Não há registro de feridos, mortos ou desaparecidos e as chamas foram contidas rapidamente, segundo a publicação.

Tempo deve melhorar nesta quarta-feira. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional Helênico, os níveis de poeira no ar devem diminuir gradativamente, se limitando ao leste do país.