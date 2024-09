MP-PE recomenda substituir prisão de Deolane e investigados por cautelares

Até o momento, o que nós e advogados sabemos sobre isso é que um processo relacionado à empresa Esportes da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que é uma empresa que atua em todo o Brasil com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão e até onde sei é uma empresa idônea. Dayanne Bezerra, irmã de Deolane

Deolane deixou a cadeia no dia 9, por decisão judicial, usando tornozeleira eletrônica. Na saída, a influenciadora falou com as pessoas que se aglomeravam no entorno à espera da sua saída, foi erguida por fãs e criticou a sua prisão: "A minha prisão é criminosa!". Ela também falou com os jornalistas que estavam em frente à Colônia Penal Feminina do Recife, descumprindo assim o acordo feito com a Justiça. Teve a prisão domiciliar revogada e precisou voltar para a cadeia, onde permanece até agora.

Nota oficial do MPPE

O Ministério Público de Pernambuco, após minuciosa análise dos autos da investigação denominada "Operação Integration", concluiu que, no momento, para embasar a acusação formal seriam necessárias algumas diligências complementares as que já foram levadas a efeito pelo Polícia Judiciária do Estado de Pernambuco.

O requerimento de novas investigações, detalhadas no corpo da manifestação já lançada nos autos do PJE respectivo, não descuida da manutenção de algumas medidas cautelares já deferidas e impostas, sem prejuízo de que outras possam ser aplicadas ao caso concreto. Assim, a juízo do MPPE, devem permanecer hígidos os atos processuais consistentes em buscas e apreensões de bens e valores, bem como as suas indisponibilidades.

Por evidente, as prisões preventivas já deferidas e executadas devem ser substituídas por outras cautelares de que trata o Código de Processo Penal, posto que o lapso temporal necessário ao cumprimento das novas diligências implicaria, inevitavelmente, em constrangimento ilegal.