Vídeo mostra PMs agredindo homens e mulheres em adega no interior de SP

Imagens de câmeras de segurança mostram homens e mulheres sendo agredidos em uma adega em Ribeirão Preto durante uma abordagem de policiais militares.

O que aconteceu

Policiais foram chamados para dar fim a um baile funk no bairro Parque Ribeirão Preto, periferia da cidade, na madrugada de 15 de setembro. Próximo ao local da festa, havia uma adega, que fechou as portas com a chegada da polícia. Alguns clientes permaneceram no estabelecimento.

Policiais decidiram entrar na adega. durante a operação, os agentes bateram no portão do estabelecimento. Em meio a gritos e ameaças, os policiais conseguem entrar no local. A nora do dono da adega diz que o baile funk alvo da operação não havia sido organizado por eles.