Primavera começa hoje com mais chuva e ondas de calor; veja as previsões

Episódios de calor intenso podem voltar a ocorrer. Eventos de calor extremo têm sido cada vez mais frequentes no Brasil e, conforme divulgado pela Climatempo em nota, "há forte possibilidade de que novas ondas de calor ocorram" ao longo da primavera. "Esses fenômenos são difíceis de prever a longo prazo, mas é possível que, em outubro ou novembro, episódios de calor intenso voltem a ocorrer, aumentando os alertas", ressaltou.

Clima seco deve permanecer até meados de novembro, segundo Inmet. A maior parte das regiões Norte e Nordeste deve ter chuvas abaixo do normal, principalmente no centro-sul do Maranhão e Piauí. No sul, Paraná e Santa Catarina também devem sofrer com a manutenção da seca. O Centro-Oeste tem previsão de volumes menores que o da média, salvo em áreas pontuais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Porção central do Brasil deve enfrentar ondas de calor no próximo mês. Em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, interior de Minas Gerais e interior da região Nordeste, as chuvas devem chegar apenas entre o final de outubro e início de novembro. Até lá, os estados devem permanecer com baixos níveis de umidade e quentes, podendo chegar aos 40ºC.

Chuva pode ficar acima da média em pontos isolados. O Inmet estima precipitações acima da média em áreas específicas do Acre, Roraima, Amazonas, Bahia e Rio Grande do Sul. O órgão também destaca que as chuvas devem voltar gradualmente para MT e MS. O Sudeste também pode ter chuvas mais regulares, chegando próximo ou acima da média, exceto em São Paulo e o meio-oeste de Minas Gerais, onde permanece seco.

Em algumas regiões do Norte, chamada "estação do verão amazônico" pode seguir até novembro. Por isso, o período de calor extremo poderá se estender na região, ainda de acordo com a Climatempo. "Durante o verão amazônico, a combinação de dias mais longos, maior incidência de radiação solar e umidade em declínio resulta em temperaturas consistentemente acima da média". Por isso, "algumas cidades no Amazonas, Pará e Acre poderão registrar temperaturas elevadas durante toda a primavera", divulgou o portal.

Influência do La Niña

Primavera poderá ser afetada pelo La Niña. O fenômeno deve se estabelecer ao longo dos próximos meses e atrasar as chuvas durante a estação, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.