Polícia procura homem que manteve mulher em cativeiro por 9 anos na Bahia

Ele a vigiava o tempo todo e nunca permitiu que ela frequentasse a escola. A vítima passou por vários locais, incluindo a capital Vitória, onde viveu por três anos, antes de ser levada para Jucuruçu. Durante todo o tempo, ela foi obrigada a trabalhar na roça e recebia apenas R$ 100,00 por mês.

Delegado Fabrício Lucindo, da PCES

Adenilson Lima da Silva, de 43 anos, procurado por manter uma mulher em cativeiro por 9 anos Imagem: Divulgação/PCES

Autoridades continuam buscas. A PCES pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Adenilson Lima da Silva seja informado pelo Disque Denúncia 181, com anonimidade garantida.

Mulher conseguiu avisar família após suspeito lhe dar celular. Há cerca de oito meses, a vítima ganhou um celular de Adenilson Lima da Silva, o que permitiu que ela se comunicasse com sua família sem que ele soubesse. Ela criou uma conta no Instagram e mandou mensagens para seus familiares, explicando a situação em que estava.

Pai de vítima viajou com polícia para rever filha. O homem, que também teve sua identidade protegida, saiu com os policiais de Rio Bananal, no Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (19) e chegou em Jucuruçu-BA, onde estava sua filha, na sexta (20). A viagem é de aproximadamente 450 km.

No cativeiro, foram encontradas cinco armas de fogo, munições e documentos falsos. Segundo a PCES, três armas são de fabricação caseira, uma é calibre 12 e um revólver é de calibre .38.