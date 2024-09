MP-RS denuncia três pessoas pela morte de mulher após acidente com fondue

Para o promotor de Justiça Fernando Gonzalez Tavares, responsável pelo caso, a funcionária foi imprudente. Na avaliação do MP-RS, ela despejou o álcool de forma inconsequente, diretamente em um rechaud (utensílio metálico usado para manter alimentos aquecidos), sem verificar que havia resquício de fogo no equipamento. Segundo a denúncia, a funcionária também não usou um abafador para controle de chamas, ignorando recomendações técnicas e sem ter cuidados básicos no atendimento a pessoas.

O MP-RS também pediu a suspensão das atividades do restaurante. "Jaqueline era uma jovem indígena, pertencente, portanto, a um grupo vulnerável que, na ocasião, estava comemorando a sua formatura no curso de Direito. Tanto o recebimento da denúncia, quanto o requerimento da medida cautelar de fechamento do estabelecimento estão agora aguardando a análise do Poder Judiciário", ressaltou o promotor.

Procurada pelo UOL, a defesa do Le Petit disse que ainda não teve acesso à denúncia. "No entanto, considerando a dinâmica dos fatos e o acompanhamento que fazemos desde o princípio da investigação, temos convicção de que nossos constituintes devem ser absolvidos ao final de eventual processo, pois não há nenhuma ação ou omissão que justifique sua responsabilização penal", afirmou o advogado Affonso Celso.

Ele alegou que "todo o treinamento preventivo" foi realizado pelo restaurante. "E as orientações de segurança eram de conhecimento dos colaboradores, de modo que é implausível imputar aos proprietários forma qualquer de negligência".

O UOL não conseguiu localizar a defesa da funcionária. O espaço segue aberto para manifestação.

Acidente com fondue

A indígena Jaqueline Tedesco morreu no dia 15 de março após sofrer o acidente com fondue no dia 9 e ter 30% do corpo queimado. Jaqueline sofreu graves queimaduras no queixo, braços, seios e mãos, segundo o jornal Folha de S.Paulo.