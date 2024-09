Atriz de série da HBO está internada há 20 dias e segue em estado grave

Mais informações do quadro de saúde da atriz não foram divulgadas pela unidade de saúde. No dia 13 de setembro, Amanda Stefanone, amiga de Maidê Mahl, criticou nas redes sociais as pessoas conhecidas ou desconhecidas que pedem atualizações sobre a saúde da paciente mais por curiosidade do que por preocupação e pediu para que as pessoas parem de procurá-la por esse motivo.

Questionada pelo UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou nesta quarta-feira (25) que as investigações do caso continuam em andamento.

Atriz foi achada em hotel

Atriz foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana no dia 5 de setembro. A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo.

Inicialmente, a polícia havia informado ao UOL que a atriz teria sido encontrada sem vida no hotel. Pouco tempo depois, o departamento corrigiu a informação e declarou que ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.

Maidê foi atendida pelo Samu no local, informou a chefe do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, no dia 5. A jovem foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, no bairro Cerqueira César. Amigos e a mãe da atriz se deslocaram para o hospital na ocasião.