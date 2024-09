Empresário atira e persegue jovem por não aceitar namoro com sua filha

Um empresário de 39 anos foi preso após perseguir um adolescente que namora sua filha em Vianópolis, na região central de Goiás, na segunda-feira (23).

O que aconteceu

Empresário não aceita o relacionamento do adolescente de 16 anos com sua filha, de 15. No dia do ocorrido, ele foi até o local do trabalho do jovem após flagrar uma troca de mensagens entre os dois e teria feito ameaças ao rapaz na tentativa de "assustá-lo", segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

Cena foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento em que a vítima trabalha. As imagens mostram o momento em que o empresário entra na loja, passa a falar com o jovem de forma agressiva e chega a empurrar um balcão em sua direção. Em seguida, o jovem consegue fugir, sai da loja e corre pela rua. O suspeito continua seguindo o adolescente pela rua, momento em que efetua um disparo para o alto. O jovem conseguiu escapar ileso.