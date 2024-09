Homem mostra pênis ao lado de mulher em supermercado no DF; vídeo

Homem abaixa a bermuda e expõe o órgão genital. Segundo a polícia, a vítima percebeu a ação após alguns minutos e se afastou.

Desde então, a polícia procura o suspeito. Corporação informou que tenta identificar e localizar o suspeito de importunação sexual, mas ainda sem sucesso. A 13ª Delegacia pede informações anônimas à população pelo telefone 197 ou por WhatsApp (61) 98626-1197.

Como denunciar importunação sexual

No Brasil, todo ato sexual sem consentimento é crime. Toques sem permissão, passadas de mão, encoxadas, tentativas de beijo forçado e também casos em que há masturbação ou ejaculação diante da vítima são considerados importunação sexual.

A lei, em vigor desde setembro de 2018, define como crime qualquer ato libidinoso praticado contra alguém e sem a sua anuência. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão.

A diferença com relação ao estupro é que, neste, há violência ou grave ameaça. E é considerado estupro de vulnerável — crime ainda mais grave — todo ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem, "por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência". No assédio sexual, é preciso haver relação hierárquica.