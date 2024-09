Futuro nas mãos do STF: quem é o 'maior contrabandista de pessoas do mundo'

Segundo a ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA), o bengalês abrigava os migrantes ilegais em São Paulo e coordenava suas viagens através de uma rede de contrabandistas de pessoas com membros no Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e EUA, onde os pagamentos ao bengalês e a dois outros comparsas eram realizados.

Às autoridades americanas, os migrantes relataram que entravam no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, com passaportes e documentos falsos. Saifullah oferecia até mesmo o RNE, registro de imigrantes, falsificado. De lá, eram transportados até o Acre. Os contrabandistas mantinham contato com taxistas do aeroporto de Rio Branco via aplicativo de mensagens, por onde enviavam fotos dos migrantes, que eram pegos pelos motoristas que os levavam até a fronteira do Brasil com o Peru.

Ali, começava uma perigosa jornada cortando Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e México, muitas vezes pela floresta, atravessando trechos como a Selva de Darién, onde os contrabandeados tinham que caminhar por cinco a 10 dias a pé, enfrentando onças, animais peçonhentos e narcotraficantes. No México, o perigo era o potencial sequestro pelos cartéis. Ao chegar nos EUA, corriam risco de ser presos.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o grupo lavou cerca de US$ 10 milhões lucrados com a operação no país entre 2014 e 2019.

