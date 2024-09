Empresário de Brasília morre com tiro acidental da própria espingarda

Darlan foi atendido, mas morreu no Aeroporto de Palmas. A vítima já havia perdido muito sangue no local do tiro acidental, segundo os relatos, e, mesmo com a intervenção do SAMU, não resistiu. "A perícia, o Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados", informou a PM.

Aeroporto disse ter acionado protocolo de emergência para situação. Em nota de condolências, o aeroporto afirmou que, "ao ser acionado sobre a ocorrência envolvendo o passageiro de uma aeronave da aviação geral, ativou imediatamente todos os recursos previstos em seus protocolos".

Corpo de empresário seguia no IML de Palmas até a manhã do sábado (28). A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins afirmou que a família de Darlan "já está ciente e providenciando a documentação necessária para a liberação do corpo."

Empresário era dono de uma rede de padarias na capital federal. Em publicação nas redes, a rede Pão Dourado afirmou que "Darlan era admirado e respeitado por todos, não apenas por seu espírito empreendedor e visão estratégica, mas também por sua generosidade e humanidade". Não foram divulgadas informações sobre velório e enterro.