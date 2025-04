Cemaden sobe risco de deslizamentos para 'muito alto' no litoral do RJ; veja o alerta para SP

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, a cidade de Angra dos Reis recebeu um acumulado de 282,6 mm de chuva nas últimas 24 horas. Mangaratiba acumulou 167,2 mm de chuva no mesmo período. As duas cidades ficam na Costa Verde do Estado.

A capital registrou nível de 165,4 mm. No município do Rio, a Defesa Civil acionou às 6h deste sábado dez sirenes em comunidades da Grande Tijuca (Formiga, Borel e Morro do Andaraí). O alerta é para que os moradores dessas áreas saíam de casa e busquem abrigo.

Outras cidades com acumulado de chuva alto ficam na região sul e na Baixada Fluminense: Seropédica (159,7mm/24h) e Belford Roxo (155,6mm/24h). No Rio Alcântara, em São Gonçalo, o governo estadual registrou alerta de transbordo por volta das 6h deste sábado.

O Cemaden também alerta para risco geológico alto nas cidades de Petrópolis, Volta Redonda e Barra Mansa.

Para o governo do Rio, o risco de deslizamentos é muito alto apenas em Angra dos Reis. Em Mangaratiba, Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias e no Rio de Janeiro, o risco é alto.

Na noite desta sexta-feira, o comando-geral do Corpo de Bombeiros do Rio foi transferido temporariamente para Angra dos Reis. Segundo o governo do estado, houve reforço de cerca de 1.600 bombeiros militares e agentes de defesa civil em todo o Rio de Janeiro.