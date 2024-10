Caso Marielle: Acusado de destruir carro utilizado no crime é condenado

Ele prestou depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal) em agosto. "Eu não tinha a intenção nenhuma de atingir o Anderson. O plano era matar Marielle. O Anderson morreu atingido pelos disparos que dei na vereadora".

Lessa afirmou que ele e o ex-PM Edmilson Oliveira da Silva, o "Macalé", ganhariam R$ 25 milhões pelo crime. "Era no assassinato da Marielle que a gente ficaria milionário: eu colocaria R$ 25 milhões no bolso e o Macalé [colocaria] outros R$ 25 milhões", declarou o assassino confesso da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes.

Élcio disse que queria fechar a delação desde o início da repercussão sobre a morte da vereadora. No entanto, não o fez porque as investigações eram comandadas pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, divisão que ele alegou não confiar por suspeitas de corrupção.

A divisão era comandada por Rivaldo Barbosa. Segundo relatório da PF, o delegado atrapalhou as investigações das mortes da vereadora e do motorista. Ele nega participação no crime.

O assassinato de Marielle teria sido encomendado pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão - conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado) e deputado federal, respectivamente. Eles também negam.