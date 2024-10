Vídeo: Idoso é atropelado após cair em rua no PR; motorista é procurado

A polícia ainda tenta identificar o motorista que atropelou o idoso. "Esperamos que o condutor do veículo se apresente nas próximas horas em nossa unidade policial para prestar os devidos esclarecimentos. Caso não se apresente, a Polícia Civil tomará as devidas providências", disse o delegado Edgar Santana, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30).

Edmundo Goralewski Imagem: Reprodução/Facebook

Santana também criticou os outros motoristas que não pararam para ajudar Edmundo. "Não se tratou de um acidente. As imagens são claras em mostrar que se tratou de uma tragédia mais do que anunciada. Uma verdadeira falta de empatia, respeito e consideração de quem passou pelo local, visualizaram a vítima no chão e não prestaram assistência", destacou o delegado.

'Céu está em festa'

Percy Goralewski, filho de Edmundo, lamentou a morte do pai em publicações nas redes sociais. "Um homem que lutou e venceu o bom combate, amante da natureza, simples, mas de um coração puro. [...] Sem dúvida, o céu está em festa!", escreveu.

O idoso foi sepultado no domingo (30) à noite, em Curitiba. "Ele agora descansa e não sente mais as dores e a maldade do mundo terreno. Tenho certeza que, muito em breve, nossas existências se reencontrarão e continuaremos trilhando uma nova história fraternal", disse o filho em outro post.