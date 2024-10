Boneca da Xuxa é relançada; versão 'possuída' causou tumulto até na igreja

Febre entre os fãs da rainha dos baixinhos nas décadas de 1980 e 1990, a boneca da apresentadora Xuxa foi alvo de boatos de que era "possuída". Com o relançamento do brinquedo, a história, que marcou uma cidade do interior de São Paulo, também voltou ao imaginário popular.

O boato

A boneca teria assassinado uma criança. A lenda urbana circulou em Sorocaba em 1989 e dizia que a boneca da Xuxa estava "possuída pelo demônio". A edição do jornal "Diário de Sorocaba" de 10 de outubro daquele ano chegou a noticiar o caso, com a manchete "Boato macabro da boneca da Xuxa toma conta da cidade". A publicação explicava as possíveis origens do boato e as consequências que a notícia gerava na cidade.

Duas teorias sobre o acontecido eram debatidas na época. Uma delas acreditava que uma criança havia dormido abraçada com a boneca da Xuxa que, "possuída", teria assassinado a criança na madrugada. Já a segunda teoria contava que uma garota queria muito a boneca. Sem condições financeiras, a mãe da criança teria dito: "só se o diabo me der o dinheiro". No dia seguinte, o dinheiro teria aparecido e a mãe comprou a boneca da Xuxa para a filha. A garota abraçou a boneca, que foi possuída pelo demônio e na sequência matou sua dona.