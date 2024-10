Delegado e mulher de traficante: as tramas criadas por golpistas em apps

Golpe do delegado

Thiago Soares, de 34 anos, quase acreditou que estava em uma enrascada quando um suposto delegado entrou em contato pelo WhatsApp. Um dia antes, ele teria trocado nudes com um garoto que aparentava ser mais novo, sem saber exatamente sua idade.

Número com foto e nome de um policial mandou mensagem. O ''agente'' dizia que sabia que ele tinha trocado fotos íntimas com uma pessoa menor de idade, que também tinha problemas psicológicos. ''Me ligou, deu meu nome completo, fiquei sem entender. Contou uma história e na hora eu fiquei assustado'', explicou ao UOL.

Com o decorrer da conversa, o mais comum é que o farsante peça que a vítima faça um pagamento para que o caso não tenha complicações judiciais. No caso de Thiago, o golpista afirmou que o "menor de idade'' precisava ser internado em uma clínica psiquiátrica e que ele teria que arcar com pelo menos metade das despesas.

Ao ser cobrado, Thiago passou a discutir com o criminoso. Ele percebeu o golpe e se recusou a fazer o pagamento, dizendo se tratar de uma história ''absurda''. Na sequência, suposto delegado o bloqueou.

Golpe da mulher de traficante