Ministério da Agricultura apreende 10 mil litros de vinho falsificado no PR

Além disso, o local da fábrica apresentava condições extremamente insalubres. Segundo o Ministério, havia acúmulo de sujeira e odor de fezes próximo de onde se produzia, envasava e armazenava as bebidas.

O proprietário também não possuía nota fiscal e autorização para a fabricação dos vinhos. Fernando Mendes, o chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Paraná, explica que os clientes devem se atentar para comprar apenas produtos com identificação do responsável e com o registro do Mapa.