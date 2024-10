Frio e chuva têm data para voltar a SP, em meio à 8ª onda de calor no país

Veja a previsão para São Paulo até o fim de semana, segundo o Climatempo:

Quarta-feira: de 21ºC a 36ºC, sem chuva

Quinta: de 16ºC a 22ºC, com chuva

Sexta: de 15ºC a 20ºC, sem chuva

Sábado: de 15ºC a 23ºC, sem chuva

Domingo: de 15ºC a 32ºC, sem chuva.

O Rio, que pode chegar a registrar 36ºC na quarta, amanhecerá com chuvas e máxima de 28ºC na quinta e 24ºC na sexta. Mas alívio será ligeiro em Vitória, com chuvas e temperaturas de 29ºC na sexta e 26ºC no sábado e calor seguirá intenso em Minas.

Norte terá retorno gradual das chuvas. Esta mudança no tempo é típica do início da primavera, com Amazonas, Pará e parte de Rondônia tendo um alívio no tempo seco com 20 mm a 50 mm de chuva no final da semana. Há previsão de precipitação em Manaus para quase todos os dias da semana a partir de quinta (3), mas temperaturas se mantém estáveis em torno de 34ºC de máxima e 25ºC de mínima. Belém se mantém seca, com pouca chuva até quarta, mas a mesma média de temperatura.

Qualidade do ar estará comprometida em várias capitais. Com umidade relativa baixa, o potencial ainda é alto para queimadas e a visibilidade prejudicada com o céu mais esbranquiçado. Entre os centros mais afetados estão as regiões metropolitanas de Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal, além do Triângulo Mineiro, grandes cidades do interior de São Paulo como Bauru, Campinas, Piracicaba e Araraquara, o Extremo Oeste Baiano, o Vale do São Francisco na Bahia, o leste e o sul de Goiás, sul do Maranhão, norte de Minas, sul do Rio e boa parte de Tocantins, segundo o Inmet.