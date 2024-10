Rio de Janeiro registra 39,6°C e tem o dia mais quente do ano

Nesta quarta-feira, o tempo segue quente e seco no município do Rio de Janeiro. Não há previsão de chuva. Os ventos estão moderados, com ocasionais rajadas fortes. As temperaturas seguem elevadas, com previsão de máxima de 42°C e a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 12% e 20% no período da tarde.

Boa parte do país enfrenta neste início de outubro a oitava onda de calor no ano. A Climatempo ainda prevê chance de calor recorde nesta quarta em São Paulo (37°C), Belo Horizonte (35°C) e Brasília (36°C).

São Paulo pode ter recorde de calor

Na cidade de São Paulo, a tarde de hoje prossegue com forte calor e baixa umidade do ar. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, os termômetros apontam 37°C em São Miguel Paulista e 25°C na Capela do Socorro, na zona sul. A umidade relativa do ar nesses locais é respectivamente de 23% e 68%.

Até às 15h20, a média da temperatura máxima na cidade era de 35,9°C. Temperatura igualou o recorde do ano, que foi registrado na última quinta-feira (26). Com isso, até às 16h30 há a possibilidade de um novo recorde de temperatura máxima do ano, segundo a prefeitura.

São Paulo teve o segundo setembro mais quente já registrado em 81 anos. Dados são das medições regulares do Instituto Nacional de Meteorologia.