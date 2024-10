Cidade de São Paulo teve segundo setembro mais quente em 81 anos

A cidade de São Paulo registrou o segundo mês de setembro mais quente em 81 anos, segundo a Climatempo com base em dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

A média da temperatura máxima mensal na capital paulista foi de 30ºC. Isso significa que a média ficou 4,8° acima da média normal para setembro, que é de 25,2°C. Os dados, segundo o instituto, são preliminares e estão sujeitos a revisão. O recorde para este parâmetro é de 30,2°C, registrado em setembro de 2023.

São Paulo também marcou segunda maior temperatura de setembro em oito décadas. Foram 36,7°C no dia 26 —o recorde anterior é de 37,1ºC no dia 30 de setembro de 2020. Em 2024, foram 16 dias com temperaturas superiores aos 30ºC.