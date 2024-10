Incêndio no Solar Fabio Prado, na avenida Faria Lima, é controlado

A exposição seria a principal atração do novo espaço cultural. A mostra incluiria itens originais da série e detalhes dos bastidores, além de homenagens a toda a equipe envolvida na produção do programa.

O Solar Fábio Prado, antigo local do Museu da Casa Brasileira, estava em recesso. Desde o fim de 2023, o casarão que abrigava o museu passou a ser gerido pela Fundação Padre Anchieta (FPA), após o término do convênio entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e a instituição A Casa. A nova gestão tem promovido uma reconfiguração do espaço, que foi fechado temporariamente para reformas e adequações.

Os bombeiros investigam as causas do incêndio. Nove equipes foram enviadas para conter as chamas, mas ainda não há confirmação sobre as causas do incidente ou se houve vítimas.

Exposição suspensa. A Fundação Padre Anchieta, Boldly Go e Casa do Trem, empresas responsáveis pela produção exibição, informou em nota que suspendeu abertura da mostra e que "as pessoas que adquiriram ingresso até o momento serão informadas sobre a nova data de início da exposição".

Não houve danos. As companhias informaram que, segundo o Corpo de Bombeiros, "a fachada e parte interna do Solar Fabio Prado não tiveram danos, assim como a estrutura do imóvel histórico".