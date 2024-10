'Surpreso', diz Leonardo após nome na 'lista suja' de trabalho escravo

Há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. O Brasil inteiro me conhece, sabe a pessoa que sou, da idoneidade que tenho. [Eu não me misturo nessa lista que fizeram de trabalho escravo. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Sempre serei contra isso.

Cantor Leonardo

Cantor sertanejo é um dos 176 nomes incluídos na nova atualização da chamada 'lista suja' do trabalho escravo. O cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) torna públicos os nomes de pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas pelo crime pelo governo federal, após operações de resgate de trabalhadores, conforme apurou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto.

Entrada de Leonardo na lista se deve a uma fiscalização em novembro de 2023 nas fazendas Talismã e Lakanka, no município de Jussara (GO), segundo Sakamoto. Na ocasião, foram encontradas seis pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições degradantes, um dos elementos que configuram a escravidão contemporânea no Brasil

Eles dormiam em uma casa abandonada, onde não havia água potável, banheiro e camas — o espaço para deitar era improvisado com tábuas de madeira e galões de agrotóxicos. O local também tinha sido tomado por insetos e morcegos, e exalava um "odor forte e fétido", segundo o relatório de fiscalização acessado pela Repórter Brasil.