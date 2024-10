Engenheira morre atropelada por rolo compressor em obra no RJ

Uma engenheira morreu atropelada por um rolo compressor enquanto trabalhava em uma obra, nesta segunda-feira (7), em Macaé (RJ).

O que aconteceu

Rafaela Martins de Araújo, 27, foi atropelada pelo rolo compressor, que teria ficado sem freio. A engenheira chegou a ser socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Lagomar, mas não resistiu e morreu, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Engenheira estava trabalhando em uma obra no bairro Cabiúnas, no Terminal da Petrobras, no momento do acidente. A vítima era funcionária da MJ2 Construções, empresa terceirizada que presta serviços à estatal petrolífera.