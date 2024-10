Anatel diz que já começou a notificar operadoras para liberação do X

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) informou nesta quarta-feira (9) que já começou a notificar as operadores para liberação do X (antigo Twitter) no Brasil. O desbloqueio foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após a empresa de Elon Musk pagar mais de R$ 28 milhões em multas.

O que aconteceu

Tempo para desbloqueio do X depende das operadoras. Segundo a Anatel, "caberá a cada uma das prestadoras tomar as providências técnicas necessárias para implementar essa ordem judicial". No Brasil, há 20 mil operadoras e provedores de internet com autorização para prestação do serviço. Entre as gigantes do setor, estão Claro (responsável por 20,4% do mercado), Vivo (14,2%) e Oi (9,3%).

Liberação total ainda deve levar algumas horas. O desbloqueio não acontece de forma automática e, caso parte das operadoras receba a notificação da Anatel fora do horário comercial, "alguns provedores poderão retomar o serviço apenas no início da manhã do dia seguinte", explicou a Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) em nota divulgada na terça-feira (8).