Moraes diz que X mandou dinheiro da multa para conta errada e pede correção

No início da tarde, o X informou à coluna que havia pago as multas impostas por Moraes por descumprimento de decisões judiciais. Em seguida, comunicou oficialmente a quitação da dívida ao Supremo.

Moraes pediu para a Secretaria Judiciária do STF checar se o valor tinha sido depositado na conta bancária indicada. Foi informado que o X não cumpriu essa formalidade devidamente.

A primeira penalidade imposta ao X foi decorrente do descumprimento da ordem de suspensão de perfis disseminadores de conteúdo criminoso, no valor de R$ 18,3 milhões. A outra multa, no valor de R$ 10 milhões, foi imposta porque a rede social burlou a ordem de bloqueio e voltou a funcionar por dois dias em setembro, mesmo sem autorização judicial. Por fim, a representante do X, a advogada Rachel Villa Nova Conceição, foi multada em R$ 300 mil.

Além do pagamento das multas, a rede social cumpriu as outras exigências impostas por Moraes: retirou do ar os perfis indicados pelo ministro e apresentou oficialmente a representante do X no Brasil.

O X foi suspenso da internet brasileira no dia 30 de agosto por decisão de Moraes. Após cumprir as exigências e se comprometer a pagar as multas devidas, o ministro autorizou a liberação de contas correntes e valores em nome da rede social na última terça-feira (1º).

Quando houver comprovação da transferência do valor para o Banco do Brasil e Gonet tiver dado um parecer, caberá a Moraes decidir sobre a liberação da rede social no país. A reportagem entrou em contato com a assessoria da defesa do X, representada atualmente por três escritórios de advocacia, mas ainda não obteve uma posição oficial.