Motorista acena para viatura em assalto a ônibus no Rio; dupla é baleada

Houve troca de tiros, e os suspeitos do assalto foram baleados. Conforme a PMRJ, os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Eles foram internados e estão sob escolta policial. Não há informações sobre a gravidade do quadro clínico dos assaltantes, que também não tiveram as identidades reveladas.

Passageiros foram levados para prestar depoimento. As pessoas que estavam nos dois ônibus precisaram fazer fila na 22 DPº (Penha) para serem ouvidos. Segundo a Polícia Civil do Rio, o caso ficará sob responsabilidade do 21º DP (Bonsucesso).

Em nota, a Transportadora Tinguá lamentou o caso. A viação ressaltou que os motoristas e passageiros não ficaram feridos, e disse que disponibilizou um ônibus para transportar os clientes levados para prestar depoimento.