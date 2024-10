Carros com granadas e gasolina são encontrados ao lado de escola no Rio

Dois carros com explosivos foram encontrados pela polícia em uma rua da zona oeste do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (11).

O que aconteceu

Granadas, galões de gasolina e outros explosivos com materiais de detonação foram encontrados nos veículos. Segundo a Polícia Civil, a vistoria nos carros foi feita com auxílio do Esquadrão Antibombas "para neutralizar o risco e garantir a segurança da região".

Carros foram achados estacionados na rua Waldemar Barbosa, ao lado da Escola Municipal Sindicalista Chico Mendes, no bairro de Santa Cruz. O local onde os veículos estavam estacionados também fica perto de outros prédios públicos da região: o Ciep Papa João XXIII, Colégio Estadual Liberdade e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII.