HIV em transplantados: empresários já foram condenados em caso semelhante

Dois sócios do laboratório PCS LAB Saleme, que produziu "falso negativo" em exames e causou a infecção de pelo menos seis pessoas com o vírus HIV no Rio de Janeiro, já foram condenados por um caso semelhante em 2010. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Uma mulher, que não será identificada pela reportagem, foi diagnosticada como portadora do vírus após ter feito duas coletas de sangue no laboratório PCL LAB Farroula, que ficava localizado em Belford Roxo. Inconformada com o diagnóstico, ela fez o teste em dois outros laboratórios, que deram resultado negativo para HIV.

Condenação foi publicada oito anos após o exame errado. O juiz Glauber Bitencourt Soares da Costa condenou a PCL LAB Farroula, então comandada por Márcia Nunes Vieira, Walter Vieira e um terceiro sócio, a pagar uma indenização de R$ 10 mil.