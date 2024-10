Governo Lula pede retestagem de material de laboratório após casos de HIV

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, nesta sexta-feira (11), a retestagem de todo o material do laboratório PCS LAB, no Rio de Janeiro, após seis pacientes terem recebido transplante de órgãos infectados com o vírus HIV. Todas as unidades da empresa também foram interditadas.

O que aconteceu

O laboratório tem duas unidades no estado, em Nova Iguaçu e em Belford Roxo, segundo o site oficial da empresa. Os exames que apresentaram erroneamente "falso negativo" teriam sido feitos na unidade em Nova Iguaçu. Segundo o Ministério da Saúde, a unidade operacional do laboratório fica no IECAC (Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro).

Todos os testes feitos pelo laboratório serão encaminhados para nova análise no Hemorio, hemocentro fluminense. Além da retestagem e da interdição do laboratório, o que já havia sido divulgado pela Secretaria de Saúde do Rio, a ministra também anunciou auditoria "urgente" pelo Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do SUS) e assistência especializada aos pacientes e familiares.