HIV em transplantados gera alerta para revisão de procedimentos, diz médico

A detecção de HIV em pacientes transplantados gera alerta para a revisão de procedimentos em todos os lugares que realizam transplantes, afirmou o médico sanitarista Claudio Maierovitch durante entrevista no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (11).

O governo federal interditou o laboratório responsável pelos testes nos órgãos transplantados e pediu a retestagem de seu material. Pelo menos seis pacientes foram infectados por HIV após transplantes. O caso é considerado sem precedentes no Brasil.