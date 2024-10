Anoitece, e SP ainda tem bairros às escuras, sem previsão de retorno da luz

A região central de São Paulo tem áreas totalmente apagadas. Enquanto, por exemplo, as ruas Bento Freitas (próxima ao Largo do Arouche), Treze de Maio (no Bixiga) e a avenida Brigadeiro Luis Antônio têm comércios movimentados e iluminados, ruas próximas continuavam sem energia no início da noite de hoje. Nas ruas Santa Madalena e Pedroso, há comércios sem energia desde ontem.

"Já viu chapa à luz de vela?", questiona Antonio Araujo, 45. Morador da região, o caixa de restaurantes chegou no bar para ser atendido e diz que está sem energia desde ontem. Araujo diz achar "uma vergonha" não ter chegado a energia logo, ainda mais pela região ter vários comércios.

12.out.2024 - Funcionários de bar na região central relatam que não têm previsão sobre o restabelecimento da luz Imagem: Guilherme Tagiaroli/UOL

A região de Pinheiros (zona oeste) também tem pontos sem luz. A rua dos Pinheiros, conhecida por seus bares e restaurantes, teve a energia restabelecida na tarde de hoje. Em comparação, a poucos metros do fim da rua, o McDonald's, no cruzamento da avenida Rebouças com rua Henrique Schaumann se encontrava completamente apagado por volta das 20h.