Chuvas na Grande SP: ainda há 1,4 milhão de pessoas sem energia elétrica

Chuva e vendaval atingiram a Grande SP na noite desta sexta. Conforme a Enel, as regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri. A empresa falou que orienta os clientes que estão energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles: enviar gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia, exemplo: LUZ 012345678; baixar o App Enel na loja de aplicativo iOS ou Android; ou enviar mensagem para o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.

Nas redes, moradores relatam problemas de falta de luz na Bela Vista, Sacomã, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci, Capão Redondo e outros. Segundo a Enel, as regiões oeste e sul da cidade foram as mais atingidas.

Também há relatos em outras cidades. Entre elas: Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.

A capital registrou ventos com velocidade de 107,6km/h, a maior desde 1995. Segundo a Defesa Civil, essa velocidade foi verificada na estação meteorológica de Interlagos, na zona sul. As rajadas mais fortes registradas até então tinham sido em novembro do ano passado, também na capital, quando a velocidade chegou a 103,7km/h.

Trechos inteiros danificados. Segundo comunicado, a Enel acionou um plano de emergência e cerca de 800 equipes —1.600 técnicos— estão em campo. Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos. A companhia está disponibilizando cerca de 500 geradores para os casos mais críticos e reforçou os canais de atendimento. Dois helicópteros estão percorrendo as linhas de alta tensão para identificar falhas em locais de difícil acesso.

Mais de 140 árvores caíram. Os Bombeiros atenderam chamados na Vila Andrade, Diadema, Campo Grande, Campo Limpo, Cotia e Jaraguá. Não há informação sobre desabamentos