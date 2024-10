SP: Enel não dá prazo para energia voltar e chama chuva de 'evento extremo'

Cera de 1,4 milhão de clientes continuam sem luz na capital e na Grande São Paulo, o que corresponde a 18% dos clientes da empresa. O número corresponde a pontos de instalação, como em cada casa podem morar diversas pessoas, o número de pessoas afetadas pode ser bem maior. A Enel diz que trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir, trocar postes, transformadores e outros equipamentos. Dois helicópteros são usados para identificar falhas em locais de difícil acesso.

A Enel diz que vai receber apoio de equipes do Ceará e do Rio de Janeiro para aumentar o contingente de funcionários nas áreas afetadas. "Amanhã vamos ter mais equipes, isso vai acelerar o processo". No Tatuapé e em São Bernardo, moradores relatam que foram informados pelo atendimento da Enel que a energia só será restabelecida na segunda-feira (14). Questionado pelo UOL, o presidente da Enel diz que não tem informação sobre o prazo.

Segundo Lencastre, os danos causados no temporal de ontem foram "diferentes" do que ocorreu em novembro. "O evento aconteceu de forma diferente. Uma rajada de vento entrou pela zona oeste e passou pela zona sul, onde tiveram o maior número de contingências".

Segundo ele, a Enel está mais "bem preparada" neste ano do que em novembro de 2023, quando um temporal deixou 2,5 milhões de pessoas no escuro em todo o estado. "É claro para nós que os eventos climáticos extremos vieram e vão continuar acontecendo. Nossa prontidão foi maior porque a gente estava com nossos critérios de emergência mais adaptados, mas os efeitos foram muito relevantes".

Até a manhã de hoje, apenas cinco das 17 linhas de alta tensão foram reestabelecidas. Entre as subestações de energia afetadas, oito foram religadas.