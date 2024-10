Paulistanos pagam até passagem para carregar celular em estações de metrô

"Na estação do Jabaquara, está um caos". Camilly contou que veio de Juquiá, no interior paulista, para passar o fim de semana com familiares na capital na região do Jabaquara. Mas ela e a prima tiveram que ir até a estação Santa Cruz para conseguir carregar o celular.

"Demoramos para achar uma tomada". A auxiliar de farmácia Marina Caires, 42, contou que, sem ter perspectiva de retorno da energia em casa, no Jardim Colombo, foi com a mãe para a estação Morumbi pela manhã para as duas carregarem os aparelhos. Elas também foram comprar uma luz de emergência para a residência.

"A gente paga uma fortuna de conta e é sempre esse serviço péssimo", reclamou Marina. Ela afirmou que ficou quase três dias sem energia em novembro do ano passado e tinha medo que isso se repetisse novamente agora. O serviço, no entanto, foi retomado durante a tarde de hoje.

"É um dia perdido"

Ainda sem previsão de retorno da energia, comerciantes relatam a perspectiva de prejuízos. "É um dia perdido", lamenta Camila Romera, sócia do Bar Tiquim, em Perdizes, zona oeste da capital, sem energia elétrica desde as 19h30. "Deu um vendaval na região e a equipe nos acionou logo em seguida dizendo que a energia tinha acabado", contou ela.

Previsão inicial era de normalização durante a madrugada. Camila conta que os funcionários foram surpreendidos ao chegar no local na manhã de ontem. Desde então, ela recebe atualizações imprecisas da Enel sobre o reestabelecimento da energia. "Até agora, nada".