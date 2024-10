Zema lamenta mortes em acidente com helicóptero dos bombeiros em MG

Seis tripulantes estavam a bordo. Entre eles, o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário. O sargento Wellerson participou da operação de resgate em Brumadinho.

Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil. -- Romeu Zema (@RomeuZema) October 12, 2024

O acidente

Bombeiros perderam contato com o Arcanjo 04 no final da tarde de sexta-feira (11). A região enfrentava tempo ruim no momento do acidente.

Helicóptero foi localizado em uma serra íngreme de Ouro Preto, após 12 horas de busca. Neste sábado (12), corpos foram resgatados e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.