Sakamoto: Busca do lucro fácil une apagão da Enel e HIV em transplantados

Tanto o apagão em São Paulo quanto os casos de contaminação por HIV de pessoas que receberam órgãos no Rio de Janeiro se relacionam à busca por lucratividade em privatizações, e não por melhoria no serviço ao consumidor, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta segunda-feira (14).

Essa é uma lógica que permeia o Brasil em privatização de serviços públicos essenciais. Quando o objetivo dessa privatização é garantir a lucratividade e não o atendimento ao consumidor, dá problema. A contaminação por HIV do pessoal no Rio de Janeiro e a questão do blecaute da Enel em São Paulo são irmãos siameses.

Para o colunista, os dois casos mostram como a redução de custos em nome da lucratividade gera falhas que, para a população, têm impactos enormes.