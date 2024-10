Enel SP diz que cumprirá prazo de 3 dias para restabelecer totalmente fornecimento de energia

A concessionária declarou ter recebido reforço de distribuidoras de energia elétrica de outros grupos econômicos como Light, Neoenergia, Elektro, EDP. Além de ter mobilizado profissionais da Enel do Chile, Itália, Espanha e Argentina, além de equipes do Rio de Janeiro e do Ceará, que chegaram no final de semana. Ao todo, 2,9 mil técnicos estão em campo.

Ao todo, 2,1 milhões de unidades consumidoras foram afetadas. Além dos impactos nas redes de baixa tensão, 17 linhas de alta tensão e 11 subestações foram desligadas durante as chuvas de sexta-feira, 11. Segundo a companhia, os danos na rede de alta tensão foram solucionados ainda no sábado.

"Na baixa e na média tensão, os impactos foram severos e dispersos pela área de concessão. Os reparos nas redes de baixa tensão envolvem a substituição de quilômetros de cabos, postes, entre outros equipamentos", informou em nota.

A companhia informou ainda que disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares.