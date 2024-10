Silveira cobra Enel e diz que Nunes propaga fake news sobre apagão em SP

O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com seu adversário Pablo Marçal. (...) Nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com fatos. Mais de 50% dos eventos foram causados por árvores caindo. Nós estamos levando esse ponto para uma discussão no governo federal. Municípios que não cumprem com sua responsabilidade têm que dar pelo menos a liberdade ao setor de distribuição de cuidar

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Silveira citou a possibilidade de renovação com a Enel horas antes do apagão. A colunista do UOL Raquel Landim mostrou que o ministro participou, em Roma, de um evento do grupo Esfera com o diretor da Enel, Alberto de Paoli, e disse: "No ramo de distribuição, está aqui a Enel, permitimos a antecipação dos contratos de renovação de distribuição — e o ministro Bruno Dantas (TCU) acompanhou de perto — para preparar a distribuição no Brasil, para digitalizar e para recepcionar mais energia renovável com segurança."

Meses antes, o presidente Lula também afirmou que renovaria os contratos. Em junho, Lula esteve com a diretoria da empresa em Puglia, na Itália, às margens da reunião do G7. O presidente afirmou que, apesar do apagão em São Paulo, renovaria o contrato porque a empresa havia se comprometido com mais investimentos.

Silveira ainda destacou que o setor não pode ser 'reativo'. Na justificativa da Enel, o temporal que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira (11) foi um "evento climático extremo" que causou o desligamento de várias linhas de alta tensão e subestações de energia.

Ministro também solicitou ajuda de outras concessionárias. Além da Enel, Neonergia, Energisa, CPFL e Light enviarão outros 400 eletricistas a São Paulo.