'Ninguém morre de graça', diz réu em julgamento da chacina de Sinop

Eu não vivia do jogo. Eu tinha meu ganho fora. Era empresário. Então, nada desses fatos que dizem que 'ai, ele só saiu matando todo mundo'. Não é assim. Ninguém morre de graça, não.

Edgar Ricardo de Oliveira, réu pela morte de sete pessoas

O preso declarou se sentir "envergonhado" por ser chamado de assaltante. O dinheiro da aposta foi roubado pela dupla após o crime. "Isso [ser chamado de ladrão] destrói o meu ego. O tanto que trabalhei na minha vida para ser um homem íntegro e mesmo assim não consegui. Eu nunca fui um bandido, nunca roubei ninguém, assaltei ninguém", acrescentou. Ele ainda ressaltou que "nunca quis problema com ninguém jamais na vida", trabalhou a vida toda "de sol a sol" e que nunca teve passagem pela polícia anteriormente.

Homem alegou que foi insultado durante a partida de sinuca e em situações anteriores por algumas das vítimas. Conforme relato de Edgar, na manhã do dia do crime, ele teria sido ameaçado com uma arma pela vítima Orisberto Pereira Sousa. Durante as partidas da aposta, o acusado também disse que era alvo de "piadinhas" dos presentes no bar. Ele apontou Maciel Bruno de Andrade Costa, outra vítima, como o responsável por criar situações e fazer outras pessoas serem cúmplices de ações contra ele.

Cadê a arma deles? Eles [vítimas] não eram santos. Dizer que eu rendi, arrebatei no canto para eu destruir e atirar. Eu tive a precaução de não ser atingido, ser baleado. Era só isso porque eles estavam armados, me ameaçando, armando contra mim o tempo todo. Começamos a jogar, antes de eu dar a última tacada, eles estavam com os cometários tão pesados em volta. Tudo por sugestas em cima do jogo: 'ai ele vai entregar molinho, fica olhando para você ver. É igual sempre'.

Edgar Ricardo de Oliveira, réu

Relembre o caso