Josias: Novo temporal em SP arrisca virar do avesso humor do eleitor

Na sequênccia do apagão que se arrastou após o temporal da última sexta-feira (11), a previsão de uma nova tempestade em São Paulo traz a possibilidade de gerar um fato novo que "vire do avesso" o cenário da eleição municipal às vésperas do segundo turno, afirmou o colunista Josias de Souza em entrevista ao UOL News de hoje (16).



Estamos a poucos dias da eleição, e um novo evento climático pode impactar diretamente o humor do eleitor e a dinâmica da disputa.

Imagina um novo apagão, com mais de dois milhões de domicílios desligados da tomada. (...) Então, uma coisa assim pode... virar do avesso os humores do eleitor