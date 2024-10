Defesa Civil pede reunião e plano a concessionárias antes de temporal em SP

A Defesa Civil de São Paulo notificou as concessionárias de energia elétrica em operação no estado, entre elas, a Enel, sobre o temporal previsto para este fim de semana.

O que aconteceu

Notificação ocorre após tempestade deixar milhares de pessoas sem energia na semana passada. O órgão teme que o mesmo problema ocorra nos próximos dias, quando há previsão de chuva volumosa de até 200 mm. Um ofício assinado pelo secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, solicita reunião e pede às empresas um plano com ações para mitigar danos e interrupções no fornecimento de energia.