Pix falso: suspeita de causar prejuízo de R$ 2 mi a lojas é presa em AL

Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante, na terça-feira (15), por suspeita de aplicar golpes com comprovantes falsos de Pix na compra de móveis, em lojistas de Arapiraca, no agreste de Alagoas.

O que aconteceu

Mulher realizou diversas compras de móveis em uma loja de Arapiraca no total de R$ 68 mil. O golpe foi descoberto porque os responsáveis pela loja desconfiaram que o pagamento supostamente enviado pela golpista via Pix não era depositado na conta da empresa. As informações são da Polícia Civil de Alagoas.

Suspeita foi presa no momento em que os móveis seriam entregues em sua residência, no bairro Nova Esperança. Os bens materiais comprados pela mulher foram apreendidos pelos agentes. Entre outros, ela adquiriu sofá, TV gigante e geladeira.