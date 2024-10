Botox, preenchedores: casal é preso com R$ 10 mi em produtos falsos no PR

Investigações começaram após a Vigilância Sanitária de Curitiba interditar um estabelecimento do casal. "Mesmo com o local lacrado, os suspeitos romperam o selo, retiraram os produtos e continuaram a venda, transferindo o restante para o depósito em que ocorreu a nova apreensão", explicou a delegada Aline Manzatto.

Casal foi preso em flagrante por falsificação de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Civil informou que, se condenados, os investigados podem ser condenados a mais de 15 anos de prisão.

População pode denunciar a comercialização ilegal de medicamentos. As denúncias podem ser feitas anonimamente, por meio do telefone 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia.

O UOL não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos porque os nomes não foram divulgados. O espaço segue aberto para manifestação.