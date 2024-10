Lista suja do trabalho escravo tem empresa de energia, sushis e até igreja

Até igreja consta na "lista suja". O Santuário Nacional do Bom Jesus também foi incluído na última atualização do cadastro. O caso aconteceu no ano passado em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Quatro trabalhadores foram encontrados em condições análogas a de escravidão. O UOL procurou o santuário, porém, após o repórter se identificar e explicar o motivo do contato, a comunicação foi interrompida - a reportagem será atualizada em caso de manifestação.

Comunidade terapêutica também foi incluída. A comunidade terapêutica Tenda do Encontro também passou a constar na "lista suja". Ao todo, seis trabalhadores foram localizados em condições análogas a escravidão em 2013. A comunidade terapêutica fica em Minas Gerais. O UOL conseguiu contato com o presidente da comunidade terapêutica Tenda do Encontro, Vander Ribeiro Campos, que disse que o processo está "em aberto" e que nesta terça-feira (15) houve uma audiência. Porém, informou que precisa conversar com um advogado, que estava em viagem, para dar mais detalhes.

Ponto de prostituição aparece na relação. Um alojamento e pontos de prostituição em Ribeirão Preto (São Paulo) também constam na lista. O caso envolveu um trabalhador, ocorreu em 2019, e envolveu um empregador pessoa física.

Destilaria está na lista. A destilaria Nova Era, de Guariba (SP), também consta no cadastro de empregadores. O caso aconteceu em 2022, com a inclusão da empresa na "lista suja" do trabalho escravo no ano seguinte. Ao todo, 18 trabalhadores foram encontrados nestas condições. O UOL também procurou a empresa, mas não houve retorno.

Quatro candidatos a vereador aparecem na lista. Dois deles não foram eleitos e os outros dois foram reeleitos, como mostra a OCCRP (Crime and Corruption Reporting Project), consórcio internacional de jornalistas investigativos. Um deles manteve 22 trabalhadores em condições análogas a de escravidão em uma plantação de caju.

O que é a lista suja

Documento público divulgado pelo governo. A lista suja é um documento atualizado duas vezes por ano - em abril e outubro - pelo Ministério do Trabalho. Ela pretende dar transparência à fiscalização contra o trabalho escravo.