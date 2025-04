Bebê de 8 meses morre e mulher está na UTI após suspeita de açaí envenenado

Ao UOL, o filho de Geisa, o estudante Yago Smith, explica que no dia 13, um domingo, a família recebeu uma encomenda deixada por um entregador com um urso rosa e alguns chocolates. Junto, veio uma carta com uma mensagem. "Dizia mais ou menos isso: 'depois que te perdi foi que eu percebi que te amo' e escrito a mão tinha 'Te amo'. Na embalagem que veio aqui para casa estava com o nome da minha mãe [Geisa]", disse.

No dia seguinte, foi a vez de chegar um açaí na casa dela, também por um entregador em uma moto. Quando foi à noite, ela pegou a encomenda que havia guardado na geladeira, dividiu com Yohana, e ambas comeram.

Yohana Maitê, de 8 meses Imagem: Reprodução

Pouco depois, elas passaram mal e foram levadas à UPA. Lá, Yohana —que é filha de uma prima de Geisa— foi atendida, mas não resistiu e morreu. Geisa também foi atendida, mas foi medicada e liberada porque os médicos entenderam que o mal-estar seria fruto da dor gerada pela perda da garota.

No dia seguinte, 15 de abril, outra encomenda chegou com açaí, e ela voltou a comer no início da tarde, quando voltou a passar mal, dessa vez com mais gravidade. Na UPA, diante da complexidade do caso, ela foi entubada e levada para internação no hospital de Macaíba.

A partir daí, diante da suspeita dos médicos que se tratava de um caso de envenenamento, a família passou a desconfiar dos açaí e fizeram um boletim de ocorrência na polícia no dia.