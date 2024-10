Menina de 3 anos é baleada na cabeça no RJ; estado de saúde é grave

Uma menina de três anos foi baleada na cabeça após um tiroteio em Belford Roxo (RJ).

O que aconteceu

Garota foi atingida no bairro Bela Vista na noite da quinta-feira (17). Moradores compartilhavam informações sobre confrontos entre milicianos e traficantes na região no momento do ocorrido.

Criança foi hospitalizada. Ela deu entrada no Hospital Fluminense, em Belford Roxo, e foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.